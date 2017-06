Estados Unidos empatam no México na corrida ao Mundial 2018

No Estádio Azteca, perante mais de 80.000 espetadores, os norte-americanos adiantaram-se logo aos seis minutos, por intermédio de Michael Bradley, que intercetou um passe de Javier Hernández e fez, de muito longe, um 'chapéu' a Ochoa.

Ainda na primeira parte, aos 23 minutos, os anfitriões restabeleceram a igualdade, com um golo de Carlos Vela, que fletiu da direita para o centro e, ainda de fora da área, marcou com um colocado remate de pé esquerdo.

Na formação da casa, o médio portista Herrera jogou os 90 minutos, tal como o central Diego Reyes, que em 2016/17 jogou no Espanyol por empréstimo dos 'dragões', enquanto que o benfiquista Raúl Jiménez foi suplente não utilizado.

Com este empate, o México reforçou a liderança da zona CONCACAF, com 14 pontos, mais seis do que os Estados Unidos, que igualaram a Costa Rica, anfitriã na terça-feira da lanterna-vermelha Trindade e Tobago (três pontos).

O Panamá, que segue no quarto lugar, com seis pontos, recebe também na terça-feira as Honduras, seleção que segue no quinto posto, com quatro.

Os três primeiros classificados da fase final da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para o Mundial de 2018, realizado na Rússia, enquanto o quarto disputa um 'play-off' intercontinental com o quinto classificado da Ásia.

Lusa