Bas Dost pré-convocado na Holanda para jogo particular com Portugal

Bas Dost faz parte das escolhas iniciais do selecionador Ronald Koeman, que divulgará a lista final em 16 de março.

A Holanda, que em 23 de março defrontará na Arena de Amesterdão a Inglaterra, não se qualificou para o Mundial2018, enquanto ingleses e portugueses aproveitarão os jogos como preparação para a competição na Rússia.

Portugal também disputará um jogo particular em 23 de março, defrontando o Egito em Zurique.

Nos pré-convocados da Holanda nota para sete estreias, entre as quais a de Justin Kluivert, avançado do Ajax e filho do antigo internacional e também avançado Patrick Kluivert.

O guarda-redes Marco Bizot (AZ Alkmaar, Hol), o defesa Hans Hateboer (Atalanta, Ita), os médios Guus Til (AZ, Hol) e Ruud Vormer (Club Brugge, Bel) e os avançados Wout Weghorst (AZ Alkmaar, Hol) e Steven Bergwijn (PSV, Hol) são os outros estreantes.

Lusa