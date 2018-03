Diego Costa regressa aos convocados da seleção espanhola

"Ele (Morata) teve problemas físicos, esteve parado algum tempo, e pensámos que seria melhor trazer outros jogadores. Ele continua no nosso pensamento e as possibilidades de ir ao Mundial permanecem intactas", justificou Lopetegui.

A Espanha, que defrontará a Alemanha em Dusseldorf, em 23 de março, e a Argentina em Madrid, no dia 27, é adversária de Portugal no Grupo B do Mundial da Rússia, juntamente com o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.

Em relação à chamada de Diego Costa, que em janeiro regressou no Atlético Madrid à competição, Lopetegui esclareceu igualmente a situação.

"Parou de competir e, por isso, deixou de ser chamado. Agora está de volta, mas isso não significa que tenha garantido um lugar (na convocatória para o Mundial). Estão todos na luta pelas vagas", disse o selecionador, ex-treinador do FC Porto.

Entre os eleitos de Lopetegui, destaque ainda para a primeira chamada de Marcos Alonso (Chelsea), Dani Parejo (Valência) e Rodri (Villarreal) e para a ausência do médio Sergio Busquets (FC Barcelona), devido a lesão.

Lista de 24 convocados:

- Guarda-redes: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbau), Davide De Gea (Manchester United/Ing) e Pepe Reina (Nápoles/Ita).

- Defesas: Jordi Alba (FC Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea/Ing), Marcos Alonso (Chelsea/Ing), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), Gerard Piqué (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alvaro Odriozola (Real Sociedad).

- Médios: Isco Alarcon (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Munique/Ale), David Silva (Manchester City/Ing), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Saul Niguez (Atlético Madrid), Dani Parejo (Valência), Jorge 'Koke' (Atlético Madrid), Rodri Hernández (Villarreal) e Marco Asensio (Real Madrid).

- Avançados: Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Valência), Diego Costa (Atlético Madrid) e Lucas Vásquez (Real Madrid).



Lusa