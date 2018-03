Alemanha e Espanha empatam em jogo de preparação

Numa partida emocionante e com muitas oportunidades de parte a parte, começou melhor a Espanha, adversária de Portugal no grupo B, que se adiantou no marcador aos seis minutos, por intermédio de Rodrigo, que marcou após um excelente passe de Iniesta.

A Alemanha, atual campeã do mundo, reagiu e chegou à igualdade aos 35 minutos, através de uma 'bomba' de Thomas Muller, a passe de Sami Khedira, num encontro que se manteve vivo e cheio de ocasiões de golo, mas sem que o resultado voltasse a sofrer alterações.

No Mundial 2018, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho na Rússia, a Alemanha integra o grupo F, juntamente com México, Suécia e Coreia do Sul, enquanto a Espanha faz parte do grupo B, com Portugal, Irão e Marrocos.



