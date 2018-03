Capitão salva campeões da Europa no primeiro teste

Mohamed Salah (56') deu vantagem à seleção egípcia, com Ronaldo (90+2' e 90+5') a fazer os golos da reviravolta portuguesa. Portugal já tinha marcado antes, por Rolando (42'), mas o lance foi logo depois invalidado pelo videoárbitro.

O próximo teste da seleção nacional realiza-se na segunda-feira, em Genebra, frente à Holanda.

Antes do Mundial, Portugal ainda vai ter outros três jogos particulares, em que vai medir forças com Tunísia (28 de maio), Bélgica (2 de junho) e Argélia (7 de junho).

No campeonato do mundo, a equipa das quinas vai defrontar, no grupo B, as seleções de Espanha (15 de junho), Marrocos (20 de junho) e Irão (25 de junho).