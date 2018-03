Julen Lopetegui frisa que goleada da Espanha à Argentina "não muda nada"

"Não podemos fazer mais do que felicitar os jogadores, dizer-lhes que estamos muito satisfeitos com a exibição e a vitória face ao finalista do último Mundial, uma seleção com uma história fantástica", disse Lopetegui.

O selecionador espanhol, que agora soma 13 vitórias e cinco derrotas em 18 jogos ao comando da 'Roja', foi, porém, muito claro: "Isto não muda nada para o Mundial, pois vamos começar (o Grupo B) com zero pontos".

"O resultado acabou assim, mas o jogo até começou equilibrado, sendo que o nosso adversário contou com ausências muito importantes, é preciso reconhecê-lo", disse Lopetegui, acrescentando: "O Mundial é muito diferente de um particular".

Numa noite de gala, a grande figura dos primeiros adversários de Portugal na fase final do Mundial2018 foi o médio Isco, do Real Madrid: "Para mim, é um prazer vê-lo jogar assim. Espero que continue assim no clube, para, depois, encarar o Mundial entusiasmado e com humildade".

O jogador 'merengue' também não alinhou em deslumbramentos pela goleada: "Não podemos esquecer que estamos ainda a preparar o Mundial. Temos de continuar humildes e a trabalhar".

Apesar de não querer entrar em euforias, Isco mostrou-se satisfeito com os três golos: "Estou muito contente. Quando um jogador não consegue ter o papel que queria na equipa, os jogos na seleção dão outra vida".

A Espanha goleou a Argentina por 6-1, num particular disputado no Wanda Metropolitano, a casa do Atlético Madrid.

O médio Isco foi a grande figura, ao conseguir um 'hat-trick', com tentos aos 27, 52 e 74 minutos, pertencendo os outros golos a Diego Costa, aos 12, Thiago Alcántara, aos 55, e Iago Aspas, aos 73.

Pela formação 'albi-celeste', que atuou sem o 'capitão' Lionel Messi e também sem Ángel Di Maria ou Sergio 'Kun' Agüero, marcou o central Nicolás Otamendi, aos 39 minutos.

A exemplo da Espanha, as outras equipas do Grupo B do Mundial de 2018 também ganharam: Marrocos superou o Uzbequistão por 2-0, em Casablanca, e o Irão, de Carlos Queiroz, ganhou à Argélia por 2-1, em Graz, na Áustria.

No Mundial 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, a seleção lusa, campeã europeia em título, estreia-se frente à Espanha (15 de junho, em Sochi) e defronta depois Marrocos (20, em Moscovo) e Irão (25, em Saransk).



