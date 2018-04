Bilhetes para o jogo Portugal-Espanha no Mundial 2018 esgotaram

De acordo com a FIFA, não há bilhetes disponíveis para o encontro ibérico, marcado para Sochi, a 15 de junho.

Portugal está integrado no Grupo B, no qual estão também Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos, sendo que também não estão disponíveis bilhetes para o encontro com os africanos e para a partida com os asiáticos já há pouca oferta.

Segundo a FIFA, foram vendidos 164.136 bilhetes para os jogos do Mundial da Rússia nas últimas 24 horas, desde a abertura da última fase de venda de bilhetes.

O Mundialv2018 terá inicio no dia 15 de junho com o jogo entre a Rússia e a Arábia Saudita e tem a final marcada para o dia 15 de julho.

Lusa