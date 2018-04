Portugal recebe a Argélia na Luz antes de voar até à Rússia

Tal como aconteceu dias antes do Euro2016, na goleada sobre a Estónia (7-0), Portugal vai efetuar o seu último jogo em solo luso no Estádio da Luz, com início agendado para as 20:15.

A Argélia, seleção em que atuam nomes como Brahimi (FC Porto) e Slimani (ex-Sporting), não conseguiu a qualificação para a fase de final do próximo Campeonato do Mundo.

Na Rússia, a seleção lusa vai defrontar a Espanha, Irão e Marrocos, em jogos do Grupo B. A estreia está agendada para 15 de junho, com o duelo com os espanhóis.

Lusa