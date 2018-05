"Eles têm um treinador muito experiente e venceram o último campeonato da Europa com uma mistura de gerações muito interessante", disse Julen Lopetegui, que falava durante um encontro com agências internacionais.

Mas para além de Portugal, que os espanhóis defrontam na primeira jornada do grupo B, em 15 de junho, que tem a particularidade de juntar os dois últimos campeões europeus, Lopetegui alerta ainda para as seleções do Irão, de Carlos Queiroz, e de Marrocos.

"O Irão é, de longe, a melhor seleção da Ásia nos últimos seis anos. No Mundial2014, a Argentina teve que sofrer muito para os vencer por 1-0", considerou o selecionador espanhol e antigo treinador do FC Porto (entre 2014 e 2016).

Quanto à seleção de Marrocos, Julen Lopetegui realçou "o talento individual dos seus jogadores, especialmente esta geração", e o seu "experiente treinador, Hervé Renard, vencedor do duas Taças das Nações Africanas (CAN), que trouxe ordem ao grupo".

"Em suma, vamos defrontar o campeão europeu em título, a melhor seleção de Ásia e a melhor de África", resumiu o técnico, responsável por trazer a Espanha o brilho de outros tempos.

Após a conquista histórica do 'triplo' Europeu2008-Mundial2010-Europeu2012, Julen Lopetegui foi contratado em 2016 para substituir Vicente del Bosque e reconstruir a 'roja', eliminada na primeira ronda do Mundial2014 e, em seguida, no Europeu2016, nos oitavos de final.

A mistura de gerações, entre experientes futebolistas, herdeiros dos históricos feitos da seleção espanhola nos seus anos dourados, e novos talentos emergentes, é a aposta de Julen Lopetegui e chave para o sucesso no Mundial2018, na Rússia.

"Uma seleção é sempre uma mistura de diferentes gerações. Vamos tentar garantir que essa dosagem seja a certa", considerou Julen Lopetegui, que irá anunciar a lista de convocados para o Mundial2018 em 18 de maio, a cerca de um mês da estreia com Portugal.

Até ao momento, o rejuvenescimento da invicta seleção espanhola há 18 jogos está a funcionar, com a convivência dos experientes Iniesta, David Silva, Busquets, Pique e Ramos, com as jovens promessas Isco, Thiago Alcantara, De Gea e Asensio.

"Tentamos saber com muita clareza o que queremos e como queremos jogar", explicou o treinador basco, de 51 anos, acrescentando que pretende dar continuidade aos trabalhos bem-sucedidos de Luis Aragonés (2004-2008) e Vicente del Bosque (2008-2016).

O selecionador espanhol reconhece que herdou uma seleção de "boa saúde", que deslumbrou o planeta com seu icónico jogo de passes ('toque' ou 'tiki-taka') e está a tentar aproveitar esse legado para a ajudar a "continuar a crescer".

