Salah "confiante" na recuperação a tempo do Mundial 2018

"Foi uma noite muito difícil, mas eu sou um lutador e, apesar das dificuldades, estou confiante de que estarei na Rússia para vos deixar orgulhosos", escreveu o jogador na sua conta na rede social Twitter, que conta com mais de 5,8 milhões de seguidores.

Mohamed Salah, que teve de ser substituído aos 31 minutos da final, após uma queda que envolveu o defesa merengue Sergio Ramos, pediu o apoio dos adeptos, escrevendo: "O vosso amor e a vossa força vão dar-me o apoio de que preciso".

No sábado, no final do jogo, que o Liverpool perdeu por 3-1, o treinador dos 'reds', o alemão Jürgen Klopp não se mostrou muito otimista: "Perdemos um jogador importante e o Egito pode ter perdido um jogador importante para a fase final do Mundial".

No entanto, este domingo, a Federação Egípcia de Futebol (EFA) mostrou-se "otimista" quanto à participação de Salah no Mundial de 2018, que se disputa na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho.

"Com base no diagnóstico" que foi fornecido à federação, o médico da seleção egípcia, Mohamed Abou al-Ala "exprimiu o seu otimismo", escreveu no Twitter a EFA.

De acordo com a EFA, e face às informações fornecidas pelo clube da Premier League, trata-se de uma "lesão nos ligamentos da articulação do ombro".

O Egito está pela primeira vez, desde 1990, na fase final de um Mundial e integra o Grupo A, juntamente com a anfitriã Rússia, o Uruguai e a Arábia Saudita, sendo que Salah é a grandes estrela dos faraós.



