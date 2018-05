Irão de Carlos Queiroz perde na Turquia em jogo de preparação

A seleção turca, que ficou fora do Mundial da Rússia, chegou a estar a vencer por 2-0, graças a um bis do avançado dos ingleses do Everton Cenk Tosun, que marcou o primeiro golo aos seis minutos e o segundo aos 50, vantagem que não traduzia o equilíbrio no jogo e alguma falta de eficácia da seleção iraniana na definição das jogadas.

O golo de honra iraniano foi marcado em período de compensações, aos 90+2 minutos, pelo médio Ashkan Dejagah, do Nottingham Forest, clube da II liga inglesa, na execução de um penálti.

O Irão integra o grupo B do Mundial 2018, juntamente com Portugal, Espanha e Marrocos, e a partida que oporá a seleção de Carlos Queiroz à seleção das quinas será a última do grupo e decorrerá em 25 de junho, em Saransk.



Lusa