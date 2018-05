Um 2-0 que fugiu para 2-2

André Silva (22') e João Mário (34') fizeram os golos do lado nacional, enquanto Anice Bradi (39') e Ben Youssef (64') marcaram para a Tunísia, que ocupa o 14.º lugar do ranking FIFA, a melhor classificação entre as seleções africanas.

O próximo teste de Portugal será frente à Bélgica, no próximo sábado, em Bruxelas. Cinco dias depois, mede forças com a Argélia, na Luz, naquele que será o último particular antes da viagem para a Rússia.

A estreia da seleção nacional no campeonato do mundo está marcada para 15 de junho, diante da congénere espanhola.