França proíbe transmissão de jogos do Mundial 2018 em espaços públicos

Em circular enviada aos responsáveis municipais, divulgada pela rádio France Info, o Ministério do Interior determina a proibição de ecrãs gigantes em "espaços públicos abertos".

De acordo com a imprensa, o documento interno foi também enviado para todas as unidades policiais, no sentido de serem tomadas medidas preventivas.

O Mundial 2018 disputa-se de 14 de junho a 15 de julho na Rússia.

Lusa