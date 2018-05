Anfitriã do Mundial 2018 perde na Áustria em jogo de preparação

Um golo do médio dos alemães do Schalke 04 Alessandro Schopf, aos 28 minutos, após uma assistência do ponta de lança Marko Arnautovic, que alinha nos ingleses do West Ham, ditou a vitória da seleção da casa.

A Áustria não se qualificou para o Mundial, mas a Rússia marca presença pelo seu estatuto de organizadora da competição, integrando o grupo A juntamente com as seleções do Egito, da Arábia Saudita e do Uruguai.

Lusa