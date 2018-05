Egito confirma presença de Mohamed Salah no Mundial 2018

"A federação de futebol repete que Salah estará no Campeonato do Mundo se Deus quiser e não estará ausente por mais de três semanas", confirmou o organismo.

O atleta de 25 anos, que representa os ingleses do Liverpool, magoou-se na final da Liga dos Campeões, perdida no sábado para o Real Madrid (1-3), em Kiev, tendo de abandonar prematuramente o encontro, aos 30 minutos, quando prevalecia ainda o 0-0, após uma falta de Sérgio Ramos.

O atleta deslocou o ombro esquerdo e está a ser submetido a tratamento, evitando assim a hipótese de operação, que o afastaria do Mundial, que se realiza na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho.

O Egito estreia-se a 15 de junho no grupo A com o Uruguai, seguem-se jogos com a Rússia a 19 e com a Arábia Saudita a 25.

Os norte-africanos podem surgir no caminho de Portugal nos oitavos de final caso as equipas se classifiquem num dos dois primeiros lugares.

