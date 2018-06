Adrien falha o Bélgica-Portugal

De acordo com fonte da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador do Leicester City sentiu na quinta-feira uma dor numa das pernas e o selecionador Fernando Santos optou por poupar o internacional português, que assim falha a viagem até Bruxelas.

Adrien foi mesmo a única baixa na sessão de treino que a seleção nacional realizou na Cidade do Futebol, em Oeiras, num grupo em que continua a faltar a presença do capitão Cristiano Ronaldo, ainda em período de férias, por ter terminado a temporada mais tarde.

O guarda-redes Rui Patrício, que a comunicação social está a noticiar que rescindiu contrato com o Sporting, participou no treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, os 21 jogadores que estiveram às ordens de Fernando Santos efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, e divididos em dois grupos, com os guarda-redes a trabalharem à parte.

No final do treino, Fernando Santos vai falar aos jornalistas, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12:45, igualmente na Cidade do Futebol, e, depois de almoço, a comitiva lusa viaja até Bruxelas.

O Bélgica-Portugal está agendado para sábado às 19:45 (20:45 horas locais).

No primeiro teste, Portugal empatou (2-2) em Braga com a Tunísia, que vai também participar no Mundial2018.

Em 9 de junho, após os particulares com a Bélgica e com a Argélia (dia 07 de junho em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.

Com Lusa