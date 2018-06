França vence Itália e Egito, sem Salah, empata com a Colômbia

A seleção gaulesa entrou forte no jogo e cedo marcou, aos oito minutos, pelo central Samuel Umtiti, tendo ampliado, à passagem da meia hora, por Antoine Griezman, na conversão de um penálti cometido sobre si próprio, mas a Itália manteve-se viva no jogo e, sete minutos depois, o central Leonardo Bonnuci reduziu para 2-1.

Na segunda parte, o avançado do FC Barcelona Ousmane Dembelé, num momento de inspiração, 'selou' o resultado final de 3-1, aos 63 minutos.A França integra o grupo C do Mundial 2018, juntamente com a Austrália, o Perú e a Dinamarca, enquanto a Itália não se qualificou para a fase final após 14 presenças consecutivas ao longo de 60 anos.

Noutro jogo de preparação para o Mundial, o Egito, sem a sua 'estrela' maior, Mohamed Salah, que se lesionou na final da Liga dos Campeões Europeus entre o Liverpool e o Real Madrid, não foi além de um nulo frente à Colômbia, que alinhou com as suas principais 'estrelas', nomeadamente James Rodriguez e Falcao.

O Egito integra o grupo A, com a Rússia, a Arábia Saudita e o Uruguai, enquanto a Colômbia faz parte do grupo H, com a Polónia, o Senegal e o Japão. A Tunísia voltou a empatar a dois golos, tal como sucedeu frente a Portugal, desta vez frente à seleção turca, que não logrou o apuramento para a fase final do Mundial.

Os quatro golos surgiram na segunda parte, o primeiro por Cenk Tosun, de penálti, aos 54 minutos, avançado dos ingleses do Everton, que veria o cartão vermelho direto quando se registava uma hora de jogo.

Antes disso, a Tunísia restabeleceu a igualdade, aos 56 minutos, graças a um golo do médio Anice Badri, tendo a seleção norte-africana se adiantado no marcador aos 79, pelo médio Ferjani Sassi, e, quando se pensava que o triunfo estava assegurado, a seleção turca, mesmo em inferioridade numérica, logrou empatar ao minuto 90, por Caglan Soyuncu.

Em mais dois jogos hoje realizados entre seleções, de registar a goleada imposta pela Austrália sobre a República Checa por 4-0, em jogo disputado em território austríaco, e a vitória da Bósnia-Herzegovina sobre a Coreia do Sul, por 3-1, na cidade sul-coreana de Jeonju.

A Austrália integra o grupo C, juntamente com França, Perú e Dinamarca, a Coreia do Sul o grupo F, com Alemanha, México e Suécia, enquanto a Republica Checa e a Bósnia-Herzegovina não se qualificaram para a fase final.

Lusa