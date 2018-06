Portugal empata com a Bélgica sem golos no segundo encontro de preparação

Depois do empate a dois em casa com a Tunísia, Portugal voltou a somar uma igualdade na preparação para o Mundial2018, que fecha na quinta-feira, frente à Argélia, no Estádio da Luz.

Na Rússia, a seleção portuguesa, campeã da Europa, estreia-se no Grupo B do torneio da Rússia frente à Espanha (15 junho), defrontando depois Marrocos (20) e o Irão (25).

A Bélgica está integrada no Grupo G, juntamente com Inglaterra, Panamá e Tunísia.

Com Lusa