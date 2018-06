Erro de David de Gea castiga Espanha frente à Suíça

Mesmo sem grande brilho, a Espanha dominou o primeiro tempo e chegou ao golo num pontapé de fora da área -- e sem deixar cair a bola -- do lateral Odrizola, aos 29 minutos.

A 'roja' perseguia o segundo golo quando o guarda-redes do Manchester United se fez mal a um remate/cruzamento do lateral Lichtsteiner, com a bola fugir-lhe (nem bloqueou, nem despejou) e Ricardo Rodríguez (62) aproveitou para uma recarga vitoriosa, na pequena área.

O selecionador Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, ainda fez um conjunto de alterações para tentar o triunfo, mas a Espanha desperdiçou várias oportunidades e foi punida com empate, o sexto nos últimos 19 jogos, que contaram ainda com 13 triunfos.

A Espanha joga ainda com a Tunísia no sábado, já na Rússia, em Krasnodar, enquanto a Suíça, que no Mundial mede forças com Brasil, Sérvia e Costa Rica, defronta o Japão na sexta-feira.

Portugal e Espanha defrontam-se em 15 de junho em Sochi, num grupo B que inclui ainda Marrocos e o Irão de Carlos Queiroz.

A Costa Rica, que em quatro jogos particulares depois de confirmar o apuramento tinha perdido três e vencido apenas um, bateu a Irlanda do Norte por 3-0, com golos de Venegas (30), Campbell (46) e Calvo (66), ganhando alento para o grupo com os helvéticos.

Em desafio entre mundialistas, o Peru bateu a Arábia Saudita pelos mesmos 3-0, com o benfiquista Andre Carrillo a fazer o 1-0 aos 20 minutos, tendo assistido para o primeiro dos dois golos do regressado Paolo Guerrero, marcou aos 41 e 64.

Guerrero cumpriu assim o primeiro jogo desde que o Tribunal Arbitral do Desporto levantou a suspensão de 14 meses por 'doping'. O jogador já não atuava pela seleção peruana há oito meses.

O Peru integra o grupo C com Dinamarca, França e Austrália, enquanto a Arábia Saudita faz parte do grupo A com Rússia, com quem disputa o jogo de abertura, em 14 de junho, Uruguai e Egito.

Lusa