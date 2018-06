Pizzi revela a lista definitiva dos 23 convocados da Arábia Saudita

Fahad al-Mawallad, Salem al-Dawsari e Yahya al-Shehri, três jogadores que atuaram por empréstimo dos seus clubes no Levante, Villarreal e Leganes, respetivamente, ao abrigo de um protocolo entre as federações de Espanha e da Arábia Saudita, são os únicos 'estrangeiros'.

Em relação ao grupo alargado que Juan Antonio Pizzi concentrou em estágio, na Suíça, foram preteridos o guarda-redes Assaf al-Qarni (Al-Ittihad), o defesas Mohammed Jahfali (Al-Hilal) e Saeed al-Muwallad (Al-Ahli) e os médios Nawaf al-Abid (Al-Hilal) e Mohammed al-Kuwaikbi (Al-Ettifaq).

A Arábia Saudita, que tem ainda um último teste com a Alemanha, em 08 de junho, em Leverkusen, perdeu com a Itália, por 2-1, e com o Peru, por 3-0, na preparação para a sua quinta presença numa fase final de um Campeonato do Mundo, a primeira desde 2006.

A seleção saudita disputará o jogo de estreia do Mundial2018 frente à anfitriã Rússia, com a qual reparte o grupo A da fase preliminar da prova, juntamente com o Egito e o Uruguai.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Mohammed al-Owais (Al-Ahli), Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal) e Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli).

- Defesas: Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Mansour al-Harbi (Al-Ahli) e Mohammed al-Burayk (Al-Hilal).

- Médios: Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal/Villarreal, Esp), Yahya al-Shehri (Al-Nassr/Leganes, Esp) e Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad/Levante, Esp),

- Avançados: Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr) e Mohannad Assiri (Al-Ahli).

Lusa