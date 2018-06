Quatro "portugueses" na lista final da seleção do México

Os quatro jogadores que jogam na I Liga portuguesa fazem parte de um lote de 15 futebolistas que atuam fora do México e que integram as escolhas do selecionador Juan Carlos Osorio.

Nas escolhas da seleção mexicana está também o lateral Miguel Layun, emprestado pelo FC Porto ao Sevilha.

Osorio deixou fora da lista final o médio Erick Gutiérrez, que, contudo, se mantém junto da equipa para o caso de Reyes ou de André Guardado não recuperarem dos problemas físicos que os têm afetado.

O veterano Rafael Marquez, de 39 anos, também se mantém na lista e vai participar pela quinta vez num campeonato do mundo, igualando o recorde do compatriota António Carbajal, do alemão Lotthar Matthaus e do italiano Gianluigi Buffon, que apesar de convocado para o Mundial de 1998 não jogou.

No Mundia l2018, na Rússia, o México está integrado no Grupo F, juntamente com a campeã Alemanha, a Coreia do Sul e a Suécia.

Lusa