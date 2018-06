Rússia divulga lista de convocados com apenas dois "estrangeiros"

O guarda-redes Vladimir Gabulov, que alinha nos belgas do Club Brugge, e o médio Denis Cherychev, que atua nos espanhóis do Villarreal, são os "estrangeiros" da seleção anfitriã.

A Rússia sofre com uma série de ausências forçadas, sendo que o selecionador não pode contar com os lesionados Georgi Dzhikiya, Viktor Vasin, Alexander Kokorin e Alexander Selikhov.

De fora das opções ficaram Soslan Dzhanaev, Roman Neustadter, Konstantin Rausch, Alexander e Fyodor Tashayev Chalov.

Apenas com três avançados de raiz na lista, Fyodor Smolov e Artyom Dzyuba devem formar a dupla da frente: o primeiro foi o melhor marcador do campeonato 2016/17 e o segundo da presente época, enquanto o seu companheiro relançou a carreira com uma temporada de sucesso.

O campeão da Rússia, o Lokomotiv de Moscovo, tem apenas dois convocados, enquanto o CSKA Moscovo e o Zenit São Petersburgo contam com cinco cada.

A Rússia abre o Mundial em 14 de junho frente à Arábia Saudita e defronta ainda o Uruguai e Egito no grupo A, que cruza com o B de Portugal nos oitavos de final.

A lista dos 23 convocados da Rússia:

Guarda-redes (3): Igor Akinfeev (CSKA Moscovo), Vladimir Gabulov (Club Brugge/Bélgica) e Andrey Lunev (Zenit São Petersburgo).

Defesas (7): Vladimir Granat (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscovo), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Sergei Ignashevich (CSKA Moscovo), Mario Fernandes (CSKA Moscovo) e Igor Smolnikov (Zenit São Petersburgo).

Médios (10): Yuri Gazinskiy (Krasnodar), Alexsandr Golovin (CSKA Moscovo), Alan Dzagoev (CSKA Moscovo), Aleksandr Erokhin (Zenit São Petersburgo), Yuri Zhirkov (Zenit São Petersburgo), Daler Kuzyaev (Zenit São Petersburgo), Roman Zobnin (Spartak Moscovo), Alexsandr Samedov (Spartak Moscovo), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscovo) e Denis Cheryshev (Villarreal/Espanha).

Avançados (3): Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Aleksey Miranchuk (Lokomotiv Moscovo) e Fedor Smolov (Krasnodar).

Lusa