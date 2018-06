Portugal realiza último treino antes do particular com a Argélia

Os trabalhos com os 23 convocados decorrem a partir das 17h, no Estádio da Luz, pouco depois da conferência de imprensa de Fernando Santos, marcada para as 16h30.

Ao início da noite, a equipa será recebida plo Presidente da República no Museu dos Coches, em Lisboa.

O particular com a Argélia realiza-se amanhã, pelas 20h15, e será o último jogo de preparação antes do início do Mundial na Rússia.

ortugal estreia-se no campeonato do mundo a 15 de junho contra Espanha, antes de defrontar Marrocos, em Moscovo, dia 20, e o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, em Saransk, dia 25.

Com Lusa