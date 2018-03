Operação e-toupeira: PJ detém Paulo Gonçalves e um técnico infórmático do Ministério da Justiça

A Polícia Judiciária (PJ) investiga o alegado acesso indevido de Paulo Gonçalves a documentos confidenciais relacionados com a investigação ao caso dos e-mails do Benfica.

De acordo com o comunicado da PJ, foram realizadas 30 buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios.

Além de Paulo Gonçalves foi também detido um técnico do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, suspeito de acesso ilegítimo à plataforma informática Citius.

A PJ confirmou em comunicado que deteve hoje duas pessoas, entre as quais o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, por suspeitas de corrupção, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal, no âmbito da operação e-toupeira.

A escolha do nome da operação está relacionada com o facto do Benfica usar "toupeiras na justiça". Funcionários do Ministério da Justiça que forneceriam informação relevante para o clube. Através da alega mediação de Óscar Cruz, Paulo Gonçalves terá tido informação sobre buscas no Estádio da Luz, como explica o repórter da SIC Gonçalo Azevedo Ferreira.

A Sport Lisboa e Benfica SAD divulgou ao final da manhã um comunicado no qual confirma a realização de buscas às instalações do clube, no âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça.

O clube da Luz manifesta "confiança e convicção" de que Paulo Gonçalves terá oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos. O Benfica reitera também total disponibilidade em colaborar com as autoridades. O assessor jurídico do Benfica e braço direito de Luís Filipe Vieira foi detido ao início da manhã.

A Sport Lisboa e Benfica SAD informa ainda que irá pedir com caráter de urgência uma audiência com a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, "pelas reiteradas e constantes violações do segredo de justiça, sobre os processos que envolvem o clube, numa estratégia intencional e com procedimentos fáceis de serem investigados, como hoje foi claramente comprovado".