Benfica nega ter sabido de buscas antecipadamente

Na sua edição de hoje, o semanário Expresso diz que "a PJ encontrou, nas buscas que fez no gabinete de Paulo Gonçalves no Estádio da Luz, cópias de despachos do juiz de instrução no caso dos e-mails sobre pedidos de buscas e inquirições a suspeitos".

Este processo, desencadeado por denúncias do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, investiga suspeitas de influência do Benfica sobre o setor da arbitragem no futebol.

Fonte judicial citada pelo Expresso afirma que "o Benfica sabia por antecipação de todas as buscas da PJ ao clube" e "fez uma espécie de 'briefing' com os funcionários para saber como atuar".

A mesma fonte diz que "o clube começou a ter acesso ilegal aos processos desde o caso dos 'vouchers', em 2016".

"A Sport Lisboa e Benfica SAD não pode também deixar de manifestar a sua estranheza e repúdio por (...) serem citadas de forma sistemática pretensas fontes judiciais ou fontes da Polícia Judiciária ligadas ao processo, numa assunção clara de violação do segredo de justiça, perante a total ausência de qualquer posição por parte dos responsáveis da investigação criminal e justiça", acrescenta o comunicado do Benfica.

Considerando-se ofendido no seu bom-nome e reputação por estas notícias, o Benfica afirma que "reagirá de imediato e pelos meios próprios contra os seus autores e cúmplices e exigirá que a gravidade destas condutas mereça a devida punição".

Na terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) deteve Paulo Gonçalves e o funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça José Silva, por suspeitas de violação do segredo de justiça, corrupção, um crime informático de acesso ilegal e um de favorecimento pessoal, depois de ter realizado 30 buscas nas áreas de Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa, que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios.

A investigação, iniciada há quase meio ano pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, averigua "o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários".

Após a detenção de Paulo Gonçalves, o Benfica assumiu a confiança de que o seu assessor jurídico vai "provar a legalidade dos seus procedimentos".

Após o primeiro interrogatório judicial, Paulo Gonçalves, que está indiciado por corrupção ativa e quatro crimes de violação do segredo de justiça, estes em coautoria com o técnico informático José Silva, ficou proibido de contactar com os outros quatro arguidos do processo, de acordo com o despacho da juíza Cláudia Pina.

José Silva, que ficou em prisão preventiva, está indiciado de um crime de corrupção passiva, favorecimento pessoal, peculato, burla informática, falsidade informática, nove crimes de acesso ilegítimo e mais quatro crimes de violação de segredo de justiça, estes em coautoria com Paulo Gonçalves.

Lusa