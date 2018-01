Detidos na Operação Lex são identificados hoje e ouvidos quinta-feira

Tráfico de influência, corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento

e fraude fiscal. Cinco foram detidos, suspeitos destes crimes. Neste grupo encontram-se dois advogados e um oficial de justiça

Há ainda outros sete constituídos arguidos, incluindo dois juízes desembargadores e dois dirigentes desportivos

Já se sabe que os magistrados são Rui Rangel e a ex-mulher Fátima Galante. E a Procuradoria-Geral da República confirmou entretanto que são também arguidos o presidente do Benfica Luis Filipe Vieira e o vice-presidente do clube Fernando Tavares

Entre os detidos está José Santos Martins, advogado e amigo de Rui Rangel, e o filho de Santos Martins. Os dois seriam as peças centrais neste alegado puzzle de corrupção assente na compra de sentenças judiciais. Seria por eles que passava o dinheiro que teria como destino o juiz desembargador.

Rui Rangel não foi detido porque a lei não o permite. A detenção de magistrados judiciais só é possível em flagrante delito. Foi sim constituído arguido, tal como a ex-mulher Fátima Galante, também ela desembargadora na Relação de Lisboa. A juíza alegadamente fazia acórdãos depois assinados pelo ex-marido.

A lista inclui ainda Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica e amigo de Rui Rangel. Fez parte lista do juiz desembargador quando se candidatou à presidência do Benfica.