Médico de Prince multado por passar ilegalmente um opióide ao músico

O acordo com o médico Michael Todd Schulenberg chega numa altura em que os procuradores preparam-se para anunciar se vão ou não acusar alguém no caso da morte do músico.

Prince morreu a 21 de abril de 2016, vítima de uma overdose acidental de fentanil, um opióide sintético 50 vezes mais forte que a heroína. Um relatório da autópsia revelou que o cantor tinha uma dose "extremamente elevada" de fentanil no organismo, no momento em que morreu.

Até ao momento, ninguém foi formalmente acusado.

Contudo, a agência Associated Press conta que o Ministério Público alega que Michael Todd Schulenberg violou a lei norte-americana do Controlo de Substâncias, quando passou uma receita com o nome de outra pessoa a 14 de abril de 2016.

O acordo desta quinta-feira não cita o nome de Prince, mas as buscas revelaram que o médico tinha passado uma receita de oxicodona em nome de um guarda-costas, com intuito de chegar ao músico.