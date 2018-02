Escolas privadas com as melhores notas nos exames nacionais do secundário

Os três primeiros lugares do ensino secundários pertencem ao Colégio Nossa Senhora do Rosário (15,04), no Porto, e aos colégios Manuel Bernardes (14,71) e Santa Doroteia (14,47), em Lisboa.

No final da lista de 522 escolas, aparece a Básica e Secundária de Santo António, no Barreiro, com uma média de 7,07 valores.

Quanto ao básico, em primeiro lugar surge o Colégio Minerva (4,41), em Setúbal, seguindo-se o Colégio Nossa Senhora da Paz (4,30), no Porto, e o colégio D. Diogo de Sousa (4,21), em Braga.