Os conteúdos mais vistos no site da SIC Notícias em 2017

O DRAMA DOS INCÊNDIOS

O vídeo mais visto neste último ano pelos utilizadores do site da SIC Notícias mostra o relato dramático de um homem que perdeu a mulher e ambas as filhas, de 12 e 15 anos, no incêndio de Pedrógão Grande. Mário Pinhal seguia noutra viatura, com outros familiares que sobreviveram, ainda que com várias queimaduras. Num testemunho emocionado dado à SIC, alertou para a importância das pessoas saberem o que fazer num caso como o do fogo que atingiu aquela região em junho:

Uma tragédia que causou dezenas de mortos e destruiu várias habitações e empresas. Também entre os conteúdos mais vistos estão as imagens, captadas por drone, que mostram aquela que ficou conhecida como a "estrada da morte", onde o maior número de pessoas perdeu a vida:

O país voltou a ser fortemente assolado pelas chamas em outubro, em vários concelhos das regiões norte e centro. O cenário repetia-se: vários mortos e feridos, dezenas de casas destruídas pelas chamas e a dor que fica para quem perdeu tudo.

No terreno, o Presidente da República fez questão de apoiar e confortar todos os que, de forma mais ou menos direta, foram afetados pelo flagelo dos incêndios. Entre essas visitas, destacaram-se as imagens de uma em particular, a Cambra e Oliveira de Frades. Esta foi a galeria de fotos mais vista do ano:

Não foi só em Portugal que os fogos fizeram estragos. Lá fora, a região espanhola da Galiza foi fortemente fustigada pelas chamas. Entre o rasto de destruição, houve uma fotografia que correu (e impressionou) o mundo.

O registo, que mostra uma cadela a carregar, na boca, o cadáver calcinado da cria, foi feito pelo fotógrafo Salvador Sas, da agência EFE.

O ABC DAS TEMPESTADES

Atingiu Portugal apenas no segundo fim de semana de dezembro mas teve força suficiente para chegar ao top de conteúdos mais vistos no site da SIC Notícias, nos últimos 12 meses.

A Ana, a primeira tempestade que atingiu a Península Ibérica a ter um nome, causou uma vítima mortal e mais de três mil ocorrências, entre centenas de árvores e estruturas caídas.

E Ana porquê? Porque Portugal, Espanha e França juntaram-se para criar um sistema de nomeação de tempestades que afetem o sul da Europa. A ordem é alfabética e depois da Ana veio o Bruno. Para vir estão a Carmen, o David...

UM PAPA, DOIS PRESIDENTES, UM MUNDO DE DIFERENÇAS

Uma imagem vale muito, talvez valha mesmo mais que mil palavras. Neste caso, foram 10 as fotografias que compararam os encontros de Barack Obama, em 2015, e Donald Trump, em maio, com o papa Francisco. Dez imagens que formaram a segunda fotogaleria mais vista do ano. Consegue descobrir as diferenças?

UM VÍRUS PARA COMBATER O CANCRO

A notícia chegou em fevereiro e foi uma das mais lidas pelo público da SIC Notícias. Dava conta que cientistas catalães tinham criado um vírus capaz de levar o sistema imunitário de doentes com cancro a combater as células tumorais.

O grupo do Instituto de Investigação Biomédica de Bellvitge conseguiu contaminar células cancerígenas com o vírus, levando-as a produzir um anticorpo que combate uma proteína presente em muitos tipos de cancro.

Uma nova esperança para todos os que lutam contra um dos maiores pesadelos para a saúde humana.

"UM ABRAÇO PARA O BRUNO DE CARVALHO"

Foi já no final da festa do tetracampeonato benfiquista, no Marquês de Pombal, em Lisboa, que André Carrillo mandou "um abraço" ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Um abraço com contornos particulares, visto que o extremo peruano tinha trocado a equipa de Alvalade pelo Benfica no início dessa temporada, numa transferência polémica e em litígio com os leões.

TRÁFICO DE ANIMAIS EXÓTICOS

Uma cobra-real dentro de uma lata de batatas fritas, catatuas em garrafas de água ou peixes escondidos em aventais personalizados. Estas são algumas das formas (chocantes) como, todos os anos, são traficados milhares de animais exóticos, que são depois comercializados de forma ilegal. Imagens que estiveram entre as mais vistas do ano no site da SIC Notícias:

O ADEUS A CHESTER BENNINGTON

No panorama cultural, a notícia da morte do vocalista dos Linkin Park, Chester Bennington, foi a mais lida deste ano no site da SIC Notícias.

O músico norte-americano suicidou-se em casa, no estado norte-americano da Califórnia, aos 41 anos. Deixou seis filhos, de duas companheiras.

AO LADO DE UM GRANDE HOMEM...

O ano de 2017 marcou o fim da era Obama nos Estados Unidos. Foram oito anos de liderança para Barack, que encontrou em Michelle um apoio incondicional, nos melhores e nos piores momentos.

Oito anos de muita energia, em que não faltaram cumplicidade, boa disposição, dedicação mas também ciúme. "100 (maravilhosos) momentos com Michelle Obama" foi uma das galerias mais vistas do ano: