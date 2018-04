Desde o primeiro dia que José Sócrates contesta a investigação: acusa-a de ser persecutória, desprovida de provaslenta a investigar e a acusar, fechada aos arguidos, mas exposta na comunicação social. José Sócrates foi interrogado três vezes.

A primeira, quando foi detido e as restantes em 2015 e 2017. São estes dois últimos interrogatórios que estão na Grande Reportagem. José Sócrates, O Confronto mostra um homem combativo, que confronta os investigadores com as fragilidades que encontrou no processo.