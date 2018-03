Hawking, o homem que inspirou o mundo com a sua inteligência e sentido de humor

O homem que inspirou o mundo com a sua inteligência e resiliência partiu na madrugada de 14 de março de 2018. Tinha 76 anos e há 55 que vivia preso ao corpo. Sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica.

Hawking surpreendeu os médicos ao viver mais de 50 anos com esta doença fatal, caracterizada pela degeneração dos neurónios motores, as células do sistema nervoso central que controlam os movimentos voluntários dos músculos.

A combinação entre a sua obra e o facto de permanecer quase totalmente incapacitado fez com que se tornasse um dos cientistas mais conhecidos do mundo.