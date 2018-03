Confirmado caso de sarampo em Lisboa

O homem de 39 anos veio de Ruanda e trabalha no Porto.

Segundo Graça Freitas está a ser feita uma investigação para reconstruir o percurso do doente e encontrar todas as pessoas com quem esteve em contacto.

No entanto, a diretora-geral da Saúde adianta que o doente está vacinado e que não transmite a doença facilmente.