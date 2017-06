Portugal inicia preparação para Taça das Confederações

Após o triunfo da última sexta-feira na Letónia (3-0), em jogo da fase de apuramento para o Mundial 2018, Portugal regressa ao trabalho com uma sessão agendada para as 18:30, sendo os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes do apronto, às 18:00, um jogador irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

No primeiro dia de preparação para a Taça das Confederações, que arranca em 17 de junho na Rússia, Pepe e Cedric surgem como as principais dúvidas no lote de 23 convocados do selecionador Fernando Santos.

O central do Real Madrid falhou o encontro em Riga, devido a uma lesão no pé direito, enquanto que o lateral do Southampton apresentou alguns problemas físicos durante o jogo que decorreu no Estádio Skonto, tendo que ser substituído durante a segunda parte.

Portugal realiza, hoje, o primeiro de três treinos em solo luso antes de viagem para a Rússia, agendada para quarta-feira.

A seleção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se no domingo perante o México, em Kazan.

A formação lusa, que está incluída no grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento em 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.

A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial 2018, que irá acontecer igualmente na Rússia, termina em 2 de julho.

