Sporting é um dos clubes mais representados na Taça das Confederações

O clube leonino consegue estar entre os mais representados na competição graças às presenças de Rui Patrício, Beto, William Carvalho e Adrien Silva na seleção portuguesa, que é uma das três estreantes, juntamente com Rússia e Chile.

Esta lista poderia muito bem ser encabeçada pelo FC Porto, com seis jogadores, mas a transferência de André Silva para o AC Milan e a renúncia de Corona no México deixaram os dragões reduzidos a quatro representantes.

Danilo e José Sá vão vestir a camisola de seleção lusa, enquanto Layún e Herrera estarão na Rússia a defender as cores do México.

Tal como o FC Porto, o Benfica também vai disponibilizar quatro jogadores na Taça das Confederações, com as presenças de Nelson Semedo, Eliseu e Pizzi na equipa de Portugal e Raúl Jiménez na formação mexicana.Hoffenheim e Rostov juntam-se aos dois emblemas portugueses na segunda posição da lista.

Ao todo, o campeonato português vai ter 14 jogadores a atuar na Rússia, sendo que o australiano Dylan McGowan é o único que não atua em qualquer dos três grandes.

O central, ex-Adelaide United, assinou em maio pelo Paços de Ferreira e vai cumprir a sua primeira temporada no clube pacense.A Liga mais representada vai ser a alemã, com 24 jogadores, seguida da russa, com 23.

Mesmo sem a presença da Inglaterra na competição, a Premier League terá 16.

A Rússia é a única seleção que tem todos os jogadores a atuar no seu país, enquanto que, do lado oposto, os Camarões não chamaram qualquer representante do seu campeonato.

A 10.ª edição da Taça das Confederações começa no sábado e termina a 2 de julho.

Lusa