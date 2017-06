Argentino Néstor Pitana apita Portugal-México

Internacional desde 2010, o juiz argentino, que faz no sábado 42 anos, vai apitar o segundo encontro da equipa das quinas, depois do 2-2 verificado com os Estados Unidos na fase de grupos do Mundial2014, no Brasil.

No Brasil, Pitana apitou ainda a vitória da Alemanha frente à França (1-0), dos quartos de final da competição.

Em 2016, arbitrou ainda dois encontros nos Jogos Olímpicos, a segunda mão da final da Taça dos Libertadores de 2016, entre Atlético Nacional e Independiante del Valle, bem como dois jogos na fase de grupos da Copa América.

Portugal estreia-se na Taça das Confederações na Arena Kazan, frente à formação mexicana, pelas 18:00 locais (16:00 em Portugal), num jogo em que Pitana será auxiliado pelos compatriotas Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti, com o taitiano Abdelkader Zitouni como quarto árbitro.

Responsáveis pela tecnologia de vídeo-árbitro estarão o norte-americano Jair Marrufo e o sérvio Dalibor Djurdjevic, com o romeno Ovidiu Hategan como assistente.



Lusa