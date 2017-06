Fernando Santos tira André Silva e aposta em Quaresma

O selecionador nacional, Fernando Santos, optou por deixar o novo avançado do AC Milan no banco, desfazendo a dupla que fazia com Cristiano Ronaldo, e apostou no extremo do Besiktas, num jogo em que Portugal se deverá apresentar num 4-3-3.

André Silva vem de um registo de três jogos consecutivos a marcar e leva pela seleção nacional um total de sete golos em oito jogos.

Quaresma e Nani, outro regresso, deverão atuar nas alas do ataque da formação lusa, enquanto Cristiano Ronaldo irá ser aparecer no meio.

Como era esperado, Pepe vai regressar ao centro da defesa, para fazer dupla com José Fonte, enquanto Cedric Soares será o lateral direito e Raphael Guerreiro vai atuar na esquerda.

Na baliza vai estar Rui Patrício, o habitual 'dono da redes' de Portugal, que vai somar a sua 60.ª internacionalização pela seleção nacional.

No meio campo, tudo igual em relação ao jogo com a Letónia (3-0), com William Carvalho a fazer o papel de médio mais recuado, atrás de João Moutinho e André Gomes.

Na equipa titular do México, destaque para as presenças de Miguel Layun e Hector Herrera, do FC Porto, e Raul Jiménez, do Benfica.

O Portugal-México está agendado para as 18:00 (16:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do argentino Néstor Pitana.



Lusa