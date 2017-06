Gianluca Rocchi arbitra Rússia-Portugal

O jogo entre portugueses, que empataram na primeira jornada com o México (2-2), e russos, que venceram a Nova Zelândia (2-0), está agendado para as 18:00 locais (16:00 em Lisboa), no Spartak Stadium, em Moscovo.

Rocchi, de 43 anos, vai encontrar Portugal pela terceira vez, depois de ter estado nas vitórias frente à Sérvia (2-1) e Chipre (4-0), nas fases de qualificação para os Europeus de 2016 e 2012, respetivamente.

A Taça das Confederações serve de ensaio para o Campeonato do Mundo do próximo ano, que vai decorrer igualmente na Rússia, e termina a 2 de julho.

Lusa