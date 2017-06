Titulares com o México poupados no último treino de Portugal em Kazan

No centro de estágios do Rubin Kazan, o selecionador nacional contou com apenas 10 jogadores de campo e dois guarda-redes, Beto e José Sá, enquanto Pepe e Ricardo Quaresma foram os únicos dos titulares a subirem ao relvado.

Os dois jogadores, que estiveram no empate (2-2) de domingo com os mexicanos, na estreia no Grupo A, trabalharam à margem do grupo, tendo efetuado apenas corrida nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social.

Adrien Silva, Gelson Martins e André Silva, todos eles suplentes utilizados na Arena Kazan, treinaram sem qualquer limitação.

Como é hábito, Fernando Santos manteve-se sempre à distância dos jogadores, com um ar bastante pensativo, num treino que teve como espetador o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e outros membros da direção do organismo.

Às 16:30 locais (14:30 horas da Lisboa), a comitiva lusa viaja para Moscovo, estando agendada a sua chegada à capital russa para as 18:00 (16:00).

O Rússia-Portugal, da segunda jornada do Grupo A, está marcado para quarta-feira, às 18:00 (16:00), na Arena Otkrytie.

Lusa