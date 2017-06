Raphäel Guerreiro deve falhar resto da Taça das Confederações

"Suspeita-se que seja uma fratura. Pode afetar-lhe o início da época. Estamos tristes, pois é um rapaz fantástico, com muita qualidade. Esperemos que os resultados dos exames no hospital mostrem que não é tão grave", afirmou o selecionador português, Fernando Santos, após o encontro em Moscovo, da segunda jornada do Grupo A.

O lateral esquerdo, que atua no Borussia Dortmund, foi substituído aos 65 minutos, por Eliseu, e teve que sair do relvado com a ajuda dos médicos da seleção nacional. De seguida, Guerreiro seguiu para um hospital da zona.

Lusa