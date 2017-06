Alemanha e Chile empatam e adiam decisões para última jornada

Em Kazan, na Rússia, os campeões sul-americanos cedo se adiantaram no marcador, com um golo de Alexis Sanchez, aos seis minutos, mas permitiram que os germânicos, atuais campeões mundiais, igualassem ainda no primeiro tempo, com um golo de Lars Stindl, aos 41 minutos.

O empate deixa as duas seleções, as principais favoritas no grupo a passarem às meias-finais, ainda na frente com quatro pontos, com os chilenos em vantagem na diferença de golos, mais três do que Camarões e Austrália, que também empataram hoje 1-1, adiando as decisões para a última jornada.

Lusa