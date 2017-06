Norte-americano Mark Geiger vai dirigir Nova Zelândia-Portugal

Mark Geiger será auxiliado pelo canadiano Joe Fletcher e pelo também norte-americano Charles Morgante, enquanto o esloveno Damir Skomina será o quarto árbitro.

Geiger, de 42 anos, é professor de matemática e recebeu as insígnias da FIFA em 2008, tendo, em termos de grandes competições, já arbitrado nos Jogos Olímpicos Londres2012 e no Mundial2014 do Brasil.

A Portugal basta um empate para garantir um lugar nas meias-finais, perante uma Nova Zelândia já sem hipóteses de apuramento.

México e Portugal lideram o grupo com quatro pontos, a Rússia é terceira com três e a Nova Zelândia ocupa o último lugar sem qualquer ponto.

Lusa