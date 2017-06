Raphäel Guerreiro tem uma contusão no pé esquerdo

Última atualização às 12:12

"Por haver suspeita de fratura, Guerreiro foi submetido a exames num hospital em Moscovo. Analisados os exames, não foi detetada qualquer fratura na zona afetada", explicou a FPF.

Na quarta-feira, o lateral esquerdo do Borussia Dortmund teve de ser substituído por Eliseu no jogo frente à Rússia, da segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações, que Portugal venceu por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, e no momento suspeitou-se de uma fratura.

A lesão do jogador ocorreu num lance em que foi pisado, levando à sua substituição aos 65 minutos.