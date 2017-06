Portugal já em campo e com 5 alterações frente à Nova Zelândia

Eliseu ultrapassou a síndroma gripal que o impediu de treinar na sexta-feira e, em São Petersburgo, será o defesa esquerdo de Portugal, no lugar do lesionado Raphael Guerreiro.

Nas bancadas do Estádio Krestovsky, ao lado do jogador da Borussia Dortmund está Cédric Soares, que vai falhar o duelo da terceira jornada do Grupo A por precaução, com uma mialgia numa coxa.

O lado direito da defesa portuguesa será preenchido por Nelson Semedo, que se estreia no torneio dos campeões.

O selecionador Fernando Santos operou uma revolução a meio campo, com William Carvalho e André Gomes, até agora totalistas, a darem lugar a Danilo e Ricardo Quaresma, respetivamente.

Adrien também deverá ficar sentado no banco de suplentes, regressando João Moutinho ao 'onze'. O jogador do Mónaco vai somar a sua 100.ª internacionalização pela seleção portuguesa.

Na frente, Cristiano Ronaldo vai voltar a fazer dupla com André Silva.

Portugal vai assim alinhar na baliza com Rui Patrício, tendo à sua frente um quarteto defensivo composto por Nelson Semedo na direita, Eliseu à esquerda e Pepe e Bruno Alves no centro.

No meio campo, Danilo será o jogador mais recuado, atrás de João Moutinho, Bernardo Silva e Ricardo Quaresma.

O ataque pertence a Ronaldo e André Silva.

O Nova Zelândia-Portugal tem arbitragem do norte-americano Mark Geiger.

Com Lusa