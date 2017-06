Ronaldo é o segundo melhor marcador de sempre de seleções europeias

Em São Petersburgo, o capitão da seleção nacional fez o primeiro golo de Portugal, aos 33 minutos, e passou a ter 75 com camisola das 'quinas', igualando o Sándor Kocsis, que fez igual marca ao serviço da Hungria, entre 1948 e 1956.

A lista é liderada pelo lendário Ferenc Puskas, que fez 84 golos pela Hungria, entre 1948 e 1956. O antigo avançado também representou a Espanha, mas acabou por nunca marcar.

Ronaldo, que conta com 142 jogos por Portugal, fez o seu primeiro golo pela seleção nacional a 12 de junho de 2004, com apenas 19 anos, na derrota frente à Grécia, por 2-1, no primeiro jogo do Europeu desse ano, que decorreu em solo luso.

Dez anos depois, a 26 de junho, o avançado do Real Madrid chegou à marca dos 50 no triunfo por 2-1 sobre o Gana, no Mundial2014, no Brasil, e em março de 2017, perante a Hungria (3-0), no apuramento para próximo Campeonato do Mundo, fez dois no Estádio do Luz e alcançou os 70.

