Nani tira Fernando Couto do pódio dos mais internacionais

Em Kazan, na Rússia, Nani foi lançado na partida aos 76 minutos e passou definitivamente o antigo defesa central na lista de futebolistas que mais vezes vestiram a camisola das 'quinas', ficando apenas atrás de Cristiano Ronaldo, que leva 143, e de Luís Figo, que terminou a carreira com 127.

Nascido a 17 de novembro de 1986, Nani começou o seu trajeto na seleção 'AA' a 01 de setembro de 2006, ainda antes de trocar o Sporting pelo Manchester United.

Em Brondby, nos arredores de Copenhaga, Nani foi titular num particular com a Dinamarca e marcou um golo, que não evitou o desaire de Portugal por 4-2, acabando substituído aos 66 minutos, por Hugo Almeida.

A 25 de junho no ano passado, nos oitavos de final do Euro2016, em Lens, o extremo alcançou os 100 jogos. Nesse encontro, Portugal assegurou a passagem aos 'quartos' graças a um golo de Ricardo Quaresma no prolongamento.

Na sua carreira na seleção, o jogador do Valência conta 24 golos.



Lusa