Alemanha goleia rumo à final da Taça das Confederações

Uma entrada fulgurante dos atuais campeões do mundo deixou praticamente decidida a meia-final, com os dois golos de Goretzka, aos 6 e 8 minutos; Werner ampliou, aos 59, tendo Younes fechado a contagem para os germânicos, aos 90+1, respondendo ao tento solitário mexicano, apontado por Marco Fabian, aos 90.

Na final, a disputar no domingo em São Petersburgo, a Alemanha vai defrontar o Chile, campeão sul-americano, que na quarta-feira bateu Portugal, campeão europeu, no desempate por penáltis (3-0), depois do 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.