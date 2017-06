Seleção recupera em Kazan e viaja para Moscovo

Em Kazan, durante a manhã, os jogadores de Portugal vão ficar no hotel em recuperação e, à tarde, viajam para a capital da Rússia, num voo que está agendado para as 16:30 (14:30 de Lisboa).

Ainda hoje, a seleção lusa vai ficar a conhecer o adversário do próximo domingo, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar da Taça das Confederações, que será o vencido do duelo entre Alemanha e México.

Na quarta-feira, Portugal ficou afastado da final da Taça das Confederações, após perder frente ao Chile no desempate por grandes penalidades (3-0), num jogo que terminou empatado a zero após o tempo regulamentar e prolongamento.O jogo de domingo está agendado para as 15:00 (13:00 de Lisboa) na Arena Otkrytie.



