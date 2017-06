DGS avisa que leite não é antídoto do monóxido de carbono libertado pelo fogo

Numa nota sobre o risco de lesões por inalação de fumos, a DGS lembra que é um mito a ideia de que o leite é um antídoto do monóxido de carbono, sendo uma ideia sem fundamento científico.

"Não é [um antídoto] e não se deve atrasar a referenciação e o tratamento a nível hospitalar correto", refere a autoridade de saúde.

A DGS reforça que não está descrita utilidade do leite para estes fins em artigos científicos.

Em caso de inalação de fumos, a DGS aconselha a retirar a pessoa do local e evitar que esteja exposta ao calor, bem como a pesquisar sinais de alarme: presença de queimaduras, sinais de dificuldade respiratória ou alterações do estado de consciência.

As crianças e os idosos são os mais vulneráveis aos riscos da inação de fumos.



Lusa