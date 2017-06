Evacuada aldeia de Vale Pereiras em Pampilhosa da Serra

"Para já estamos a evacuar a povoação de Vale Pereiras porque o fogo está bastante próximo, mas esperamos que não aconteça o pior", referiu.

José Brito adiantou que as pessoas estão a ser encaminhadas para a sede do concelho.

O autarca explicou ainda que este incêndio teve início da tarde de sábado na freguesia de Álvares, concelho de Góis, tendo acabado por entrar no concelho da Pampilhosa da Serra.

Segundo referiu, o incêndio continuava, cerca das 17:00, a progredir "com muita intensidade e em diferentes frentes", quer no concelho da Pampilhosa da Serra, quer no concelho de Gói, ambos do distrito de Coimbra.

A caminho do centro de Comando da Proteção Civil, que está instalado em Góis, José Brito não conseguiu avançar o número de operacionais que estão no terreno.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil na internet, estão a combater o incêndio 386 operacionais, apoiados por 119 viaturas e cinco meios aéreos.



Lusa