Incêndio entrou no distrito de Castelo Branco 

Num ponto de situação aos jornalistas pouco depois das 20:00, Constança Urbano de Sousa adiantou que o trabalho de remoção das vítimas mortais -- pelo menos 61 -- está "praticamente concluído", estando os corpos a ser transportados para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.

Segundo a ministra, os 834 operacionais no terreno "estão a ser reposicionados" para combater durante a noite de forma eficaz este grande incêndio.



Constança Urbano de Sousa voltou a chamar a atenção para a existência de uma linha de emergência exclusiva para necessidades de alojamento -- número 144 -- e referiu a existência, no terreno, de seis pontos de atendimento da Segurança Social (mais um do que no anterior balanço): em Avelar, no campo de futebol, em Pedrógão Grande, na Santa Casa, em Figueiró dos Vinhos, no pavilhão gimnodesportivo, em Ansião, nos Bombeiros Voluntários, e dois em Castanheira de Pera, um na Santa Casa e outro no Lar São José.



O último balanço dá conta de 61 mortos civis e 62 feridos, dois deles em estado grave. Entre os operacionais, registam-se dez feridos, quatro deles em estado grave. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.



O fogo, que deflagrou às 13:43 de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.



O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e terça-feira.

Lusa